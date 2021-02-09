Газпромбанк повысил целевую цену акций «Роснефти» на 18%

Эксперты Газпромбанка представили отчет по российскому нефтегазовому сектору (есть в распоряжении «Известий»). Аналитики финансовой организации называют в качестве фаворитов на рынке «Роснефть» и «Газпром».

Согласно банковскому обзору по нефтегазовому сектору, новый проект на севере Красноярского края «Восток Ойл» позволяет «Роснефти» рассчитывать на рост денежных потоков и на удвоение капитализации. Аналитики повысили целевую цену по бумагам «Роснефти» в 2021 году на 18%, до $7,8 за GDR и подтвердили рекомендацию на уровне «покупать».

От текущих уровней потенциал роста котировок бумаг «Роснефти» составляет около 26%. «Мы присваиваем бумагам компании рейтинг «лучше рынка», — отмечается в отчете экспертов Газпромбанка. Акции «Роснефти» вместе с бумагами «Газпрома» (целевая цена повышена с $7,2 до $7,3 за GDR) называются фаворитами сектора со значительным потенциалом роста за счет ожидающегося восстановления цен на углеводороды. «Роснефть», в частности, выигрывает за счет развития кластера «Восток ойл» и других проектов в регионе. В результате «Роснефть» может получить дополнительно 6–7% в показателе EBITDA за 2021 год.

«Роснефть» фокусируется на создании нового нефтедобывающего кластера на севере Красноярского края — проекте «Восток ойл», в рамках которого планируется экспортировать более 100 млн т нефти в год по Северному морскому пути в 2030-х годах.

По мнению экспертов Газпромбанка, реализация данного проекта улучшит производственный профиль «Роснефти», рентабельность и ESG-метрики и приведет к фундаментальной переоценке акций компании.

В отчете со ссылкой на данные СМИ также указано, что компания Trafigura недавно приобрела 10-процентную долю в проекте за счет собственных средств и синдицированного кредита. Благодаря этому «Восток Ойл» может быть оценен в $86 млрд (100% акционерного капитала). Это значит, что рыночная капитализация «Роснефти» может более чем удвоиться по сравнению с текущим уровнем.