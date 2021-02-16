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Европейская организация потребителей пожаловалась в ЕК на TikTok

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В Европейской организации по защите прав потребителей (BEUC) считают, что соцсеть TikTok нарушает права потребителей, не обеспечивая защиту несовершеннолетних от опасного контента и скрытой рекламы. Соответствующую жалобу организация подала в Еврокомиссию (ЕК).

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«Этим действием BEUC и его члены хотят, чтобы власти начали всестороннее расследование политики и практики TikTok и убедились, что TikTok соблюдает права потребителей в ЕС, — говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте во вторник, 16 февраля. — В частности, дети и подростки, которые составляют важную часть аудитории TikTok, должны быть надлежащим образом защищены от воздействия маркетинга, скрытой рекламы и неприемлемого контента».

По мнению представителей организации, маркетинговые предложения TikTok компаниям, которые хотят размещать рекламу в приложении, способствуют распространению скрытой рекламы. В пример приводится проведение конкурсов в соцсети с использованием фирменных хештегов. Пользователям предлагается принять участие в таких мероприятиях, создавая контент для конкретных продуктов. Зачастую коммерческие намерения организаторов таких конкурсов скрываются за лицом популярных блогеров.

В заявлении также говорится, что руководство соцсети не проявляет должной осмотрительности, чтобы защитить детей от неприемлемого контента, в том числе от видео с подозрительным содержанием, находящихся в нескольких прокрутках.

Вдобавок к этому в организации указали, что TikTok часто вводит в заблуждение пользователей своими методами обработки персональных данных. Так, соцсеть четко не информирует, какие персональные данные собираются, с какой целью и по какой законной причине.

В BEUC также обратили внимание на одну из популярных функций TikTok, которая предполагает покупку монет в качестве виртуальных подарков для популярных блогеров. Политика соцсети в отношении «виртуальных предметов» содержит, по мнению представителей организации, несправедливые условия и вводит в заблуждение. Так, например, TikTok претендует на единоличное право изменять обменный курс между монетами и подарками, тем самым потенциально искажая финансовую транзакцию в свою пользу.

В ноябре 2019 года органы национальной безопасности США начали расследование в отношении владельца социальной сети TikTok — китайской компании ByteDance Technology. Предполагается, что приложение на смартфонах осуществляет незаконный сбор личных данных пользователей, которые могут попасть в руки правительства Китая. TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, включая китайское. Приложению грозит блокировка на территории США.

В феврале телеканал ABC News сообщил, что правительство США попросило федеральный апелляционный суд приостановить рассмотрение дела об ограничениях работы сегмента социальной сети TikTok.

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