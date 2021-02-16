Шведские ученые назвали сроки сохранения иммунитета после COVID-19

Иммунитет против коронавирусной инфекции с низкой вероятностью повторного заболевания и передачи инфекции окружающим сохраняется в течение как минимум девяти месяцев после болезни. Об этом 16 февраля сообщило агентство ТТ со ссылкой на исследование Каролинского института и клиники Дандерюда.

Согласно выводам ученых, у 96% из 370 участников исследования, работающих в учреждениях здравоохранения в близком контакте с пациентами с коронавирусом, после перенесенного заболевания антитела сохранялись в течение девяти месяцев. У двух третей обследованных выработалась «клеточная память» об инфекции, то есть клеточный иммунитет.

По словам врача и научного сотрудника клиники Дандерюда и Каролинского института Шарлотт Толин, антитела и клеточный иммунитет являются косвенными показателями иммунитета, в то время как проведенный совместно с управлением здравоохранения ПЦР-скрининг — показатель прямой.

Врач подчеркнула, что уже имеющийся иммунитет при повторном заболевании может приглушать симптомы, при этом человек не перестает быть разносчиком инфекции, даже считая себя здоровым.

«В этом же скрининговом исследовании у нас была группа, у которой не было антител, и в ней мы обнаружили 20% носителей вируса, в большинстве случаев бессимптомных. Я беспокоилась, что в группе людей с антителами мы найдем больше носителей, но этого не случилось», — рассказала Толин.

Исследование показало, что среди 340 человек с антителами рецидив вируса наблюдался менее чем у 1%. Таким образом, эксперты сделали вывод о том, что риск повторного заболеваия COVID-19 крайне мал.

Следующая фаза научной работы запланирована на май после вакцинации участников исследования.

12 февраля в ВОЗ сообщили об имеющихся данных о повторных случаях заболеваемости COVID-19.

Там отметили, что в настоящее время ученые проводят исследования о длительности иммунитета от вируса у переболевших пациентов и большинство вакцинированных переносит вирус в легкой форме.

Как сообщили ученые из Медицинской школы Йельского университета, одной из причин, по которым человек может повторно переболеть коронавирусной инфекцией, является слабый иммунитет или реактивизация остатков инфекции в организме пациента.