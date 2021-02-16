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Потанин стал первым российским бизнесменом с состоянием $30 млрд

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Глава и совладелец горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин стал первым бизнесменом в России, чье состояние достигло $30 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time от 16 февраля.

Бремя рассчитаться: заплатит ли «Норникель» 146 млрд за ущерб экологии
Решение взыскать с компании эту сумму говорит о новой экологической ориентированности в судебной практике, считают эксперты

В настоящее время состояние Потанина оценивается в $30,1 млрд, что является абсолютным рекордом для российского списка Forbes.

В издании подчеркивают, что причиной этому послужил рост котировок акций «Норникеля». Так, накануне вечером они торговались на уровне 26 290 руб./шт., при этом 1 февраля этот показатель был на уровне 24 866 руб./шт., а 30 декабря ― 23 682 руб./шт.

Также отмечается, что на рост акций компании не смогло повлиять решение Арбитражного суда Красноярского края, согласно которому «Норникель» обязан выплатить 146 млрд рублей за нанесенный экологический ущерб при аварии на ТЭЦ в Норильске.

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной, так как, по мнению руководства компании, ведомство неправильно произвело расчеты ущерба.

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