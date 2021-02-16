Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в центральной части Турции, сообщает во вторник, 16 февраля, телеканал NTV.
По его данным, инцидент произошел в 3:30 (мск) на трассе Конья — Адана. Из-за гололеда фура врезалась в заграждение на трассе и упала на бок. Рядом остановился легковой автомобиль, водитель которого решил помочь водителю фуры. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. В результате погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса.
Пострадавших доставили в больницу.
В конце января сообщалось о рекордно низких температурах в странах Европы. В частности, в Турции зафиксировали аномальные снегопады — в Стамбуле парализовано движение автотранспорта.