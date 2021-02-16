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Боль в ногах названа симптомом опасного заболевания

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Болезненные ощущения в бедрах, верхней части ног или позвоночнике могут быть признаком развития рака предстательной железы. Об этом сообщает издание Express.

При появлении одного из перечисленных симптомов специалисты рекомендуют обратиться к врачу для диагностики.

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Также следует записаться на прием к медику, если появляются другие симптомы рака предстательной железы: проблемы с эрекцией и мочеиспусканием, наличие крови в семенной жидкости.

Рак предстательной железы — это злокачественное новообразование, которое образуется из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы. Именно этот вид онкологическое заболевания — один из самых распространенных среди мужчин.

Также у мужчин часто диагностируют рак бронхов и кожи. Среди самых распространенных онкологических заболеваний у женщин рак матки, молочной железы и ободочной кишки.

В конце января этого года главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что риск возникновения онкологического заболевания зависит от генов лишь на 15–20%, более важным является образ жизни человека. Медик призвал регулярно проходить обследования, отказаться от вредных привычек и контролировать вес.

Также эксперт подчеркнул, что с возрастом люди становятся более подвержены раку, после 65 лет вероятность заболеть повышается на 7–10% каждые пять лет.

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