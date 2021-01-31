Онколог перечислил распространенные типы рака у мужчин и женщин

Рак бронхов, предстательной железы и кожи чаще всего встречается среди мужчин, у женщин же развивается рак матки, молочной железы и ободочной кишки. Об этом в воскресенье, 31 января, рассказал гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Если говорить о градации такой неприятной, то у мужчин это болезни трахеи и бронхов, предстательная железа на втором месте, рак кожи достаточно часто, четвертое место — желудок, пятое место — ободочная кишка. А у женщин это рак молочной железы, на втором месте кожа, на третьем месте тело матки, четвертое место — ободочная кишка», — отметил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Каприна, риск возникновения онкологического заболевания зависит от генов лишь на 15–20%, более важным является образ жизни человека. Медик призвал регулярно проходить обследования, отказаться от вредных привычек и контролировать вес.

Также эксперт подчеркнул, что с возрастом люди становятся более подвержены раку, после 65 лет вероятность заболеть повышается на 7–10% каждые пять лет.

Как заявил Каприн, на сегодняшний день в России зафиксировано 640 тыс. пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, при этом в 2018 году их число составляло порядка 599 тыс.

Ранее в январе стало известно, что в РФ возобновят поставки лекарственного препарата для онкологических больных «Прокарбазин». Лекарство ввезут в страну впервые за долгие годы.

В конце ноября 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены производителей на два препарата для лечения онкологических заболеваний — «Ломустин» и «Азитиоприн». Как отметили в ведомстве, экономически обоснованные цены помогут снизить вероятность дефицита этих лекарств.