Для пилотируемой посадки на Луну потребуются четыре пуска «Ангары»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» рассматривает возможность отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех запусков ракет-носителей «Ангара-А5В». Об этом 16 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Сейчас в РКК «Энергия» в рамках научно-исследовательской работы прорабатывается вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырехпусковой схемы полета», — рассказали агентству.

Такая схема предполагает раздельный выход на орбиту перспективного пилотируемого корабля, лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК) и двух кислородно-водородных разгонных блоков (КВТК). На низкой околоземной орбите транспортный корабль будет стыковаться с орбитальной станцией, где экипаж будет ждать выведения КВТК. После этого на орбите будет выполнена стыковка с разгонником.

В это же время на низкой околоземной орбите будут стыковаться лунный взлетно-посадочный комплекс и еще один КВТК. Далее разгонники придадут импульс кораблю и комплексу для перелета на эллиптическую орбиту, после чего произойдет их отделение и полет к Луне.

«Ангара» — это семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. При их запуске используются экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой «Ангары» состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

13 января Совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. В качестве альтернативы сверхтяжелой ракете «Енисей», предназначенной для экспедиции на поверхность Луны, совет предложил использовать ракеты семейства «Ангара».