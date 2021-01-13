В РАН рекомендовали отложить создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Об этом в среду, 13 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ совета.

Данное решение было принято после докладов гендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО «НПО Лавочкина» Ивана Москатиньева.

Совет рекомендовал руководству РАН и «Роскосмоса» обратиться к президенту с предложением скорректировать государственную космическую программу до 2030 года. В частности, перенести срок создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок.

В качестве альтернативы сверхтяжелой ракете «Енисей», предназначенной для экспедиции на поверхность Луны, совет предложил использовать ракеты семейства «Ангара».

В конце декабря стало известно, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну.

В том же месяце Рогозин уже упоминал о том, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей».

Рогозин счел преждевременным приступать к созданию «Енисея» до появления новых технологий. Он отметил, что нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться «горячего резервирования» и многократного использования.

В июле 2020 года ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Предлагается доставлять космонавтов на Луну и околоземную орбитальную станцию с помощью многоразового пилотируемого корабля.