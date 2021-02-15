Президент Литвы счел неприличным приобретение электроэнергии у БелАЭС

Говорить о закупке электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце неприлично, так как на станции «игнорируются» требования плана, созданного по итогам стресс-тестов. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью службе новостей телеканала TV3.

«К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня, совершенно игнорируются требования по реализации рекомендаций стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности, и говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах, или тем более о закупке электроэнергии с такой станции, просто неприлично», — заявил он.

Как сообщает пресс-служба Науседы, президенты стран Балтии подчеркнули необходимость более тесного межведомственного сотрудничества в поиске наиболее эффективных средств предотвращения попадания электроэнергии на рынок Балтии.

Кроме того, главы государств сообщили о значимости возможностей для ускорения реализации синхронизации электросетей с континентальной Европой.

Ранее, 10 ноября 2020 года, стало известно о том, что выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции (БелАЭС) временно приостановлена.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области.

Официальная церемония запуска Белорусской АЭС состоялась 7 ноября 2020 года. Станцию посетил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, запуск БелАЭС стал историческим событием в жизни государства, так как страна теперь становится ядерной державой.

Противниками строительства атомной электростанции выступили Литва, Латвия и Эстония. Они выработали общую методику по торговле электроэнергией, договорившись, что поставляемая в страны Балтии электроэнергия не должна производиться в Белоруссии. В исполнение соглашений Литовская электропередающая компания Litgrid установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии.

Для Вильнюса это решение влечет за собой экономические издержки, так как у страны нет возможности закупать энергию по более низкой цене, чем предоставляла Белоруссия. Для восполнения потерь Литве придется увеличить импорт энергии из России или договариваться о закупке электроэнергии из соседних стран. При этом В Минске неоднократно отмечали высокую степень безопасности БелАЭС и призывали Вильнюс к открытому диалогу.