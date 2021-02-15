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В Киеве экс-депутата заподозрили в нападении с ножом из-за русского языка

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Бывший народный депутат от украинской партии «Свобода» напал на посетителя кафе в Киеве из-за споров о русском языке. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает портал Страна.ua.

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Как уточняется, инцидент произошёл накануне, 14 февраля. В МВД сообщили изданию, что потасовку устроили политик Олег Гелевей и его ранее судимый товарищ, а также житель Киева, который пришел в кафе, чтобы поужинать.

По данным очевидцев, Гелевей вместе с приятелем находились в состоянии алкогольного опьянения, они начали конфликт с официанткой, которая обслуживала посетителей на русском языке.

За работницу заведения заступился один из граждан, в результате нападавшие ранили его ножом. Пострадавшего госпитализировали, прибывшая полиция задержала злоумышленников и возбудила уголовное дело. Экс-нардепа временно отпустили после допроса.

За нападение на киевлянина Гелевею и его товарищу грозит до 7 лет тюремного заключения. Подробности и обстоятельства конфликта устанавливаются.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб — в частности, из-за отказа обслуживать на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.

Ранее в этот же день стало известно, что граждане Грузии напали с ножами на украинцев в польском Серакуве. Четверо мужчин избили троих граждан Украины и нанесли им удары ножами 11 февраля. После этого они скрылись с места преступления.

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