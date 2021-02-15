Граждане Грузии напали с ножами на украинцев в Польше

Граждане Грузии напали с ножами на украинцев в польском Серакуве. Об этом сообщает издание Naszemiasto.

Как уточняется, четверо мужчин избили троих граждан Украины и нанесли им удары ножами 11 февраля. После этого они скрылись с места преступления.

Причины нападения уточняются.

«До сих пор неясно, что стало мотивом нападения. Однако всё указывает на то, что мужчины сводили счеты между собой на национальной почве», — отметили в издании.

По его данным, один из раненых вбежал в расположенный поблизости магазин, чтобы позвать на помощь. Также инцидент заметил очевидец, который вызвал полицейских и медиков. Потерпевших госпитализировали, а нападавших вскоре задержали.

Правоохранители арестовали четверых граждан Грузии на три месяца, нападавшие будут ждать суда. Их обвинили в избиении с причинением тяжкого вреда здоровью, по данной статье они могут получить от шести месяцев до восьми лет тюрьмы.

Ранее в феврале стало известно, что в Чили полицейский, который застрелил уличного жонглера, в понедельник, 8 февраля, был отправлен под домашний арест. Судья, принявший решение, отвел на расследование произошедшего четыре месяца.