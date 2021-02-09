Суд отправил застрелившего жонглера в Чили полицейского под домашний арест

В Чили полицейский, который застрелил уличного жонглера, в понедельник, 8 февраля, был отправлен под домашний арест. Об этом сообщило радио BiobioChile.

Судья, принявший решение о домашнем аресте, отвел на расследование произошедшего четыре месяца.

Ранее, 5 февраля, правоохранитель застрелил уличного жонглера во время проверки документов. Камеры наблюдения зафиксировали, как полицейский шесть раз стреляет в артиста, а тот пытается убежать от него, держа в руках похожие на ножи предметы. Последний выстрел привел к смерти жонглера.

По мнению адвокатов, офицер действовал согласно протоколам.

После убийства в городе Пангипульи, 6 февраля, вспыхнули беспорядки. Протестующие сожгли несколько домов, в их числе здания муниципалитета, почты, полиции и службы регистрации актов гражданского состояния. В результате тушения возгораний пострадали трое пожарных.

23 декабря сотрудники УМВД России по Химкам остановили 31-летнего местного жителя для проверки документов в лесополосе микрорайона Левобережный. Он не выполнил законные требования правоохранителей и применил к ним насилие. При этом мужчина выстрелил в сторону из пистолета.