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В Антарктиде снег окрасился в зеленый и малиновый цвета

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В Антарктиде рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» ученые обнаружили «цветение» снега. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

«В конце антарктического лета в районе нашей станции «Академик Вернадский» наблюдается такое явление, как «цветение» снега. В этом году снег снова изменил цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей», — сообщил центр на странице в Facebook.

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Пресс-служба отметила, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Споры начинают прорастать тогда, когда погодные условия становятся благоприятными.

Красный цвет проявляется из-за каротинового слоя, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей, а зеленый цвет дает пигмент хлорофилл.

Такое природное явление, как «цветение» снега, способствует изменению климата, так как из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается всё больше ярких водорослей, именно поэтому таяние начинает ускоряться.

Ранее в этот день ученые из Великобритании обнаружили неизвестных животных на дне моря под шельфовым ледником Антарктиды, данные существа похожи на губки.

Организмы нашли во время исследовательского бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Отмечается, что специалисты проделали восемь отверстий на площади размером с теннисный корт.

До недавней находки считалось, что на антарктическом побережье отсутствуют прикрепленные бентосные формы жизни.

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