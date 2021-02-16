Взялись за «Арбалет»: боевой модуль будет сбивать беспилотники

Армейский спецназ оснастят бронемашинами «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ», способными бороться с беспилотниками. Уникальное изделие может в автоматическом режиме отслеживать и сбивать дроны в любую погоду. Стабилизированный крупнокалиберный пулемёт в сочетании с современным программным обеспечением является самым простым и эффективным средством для защиты на передовой от небольших БЛА, считают эксперты. Пригодится он и для уничтожения других целей.

Охота за дроном

Бронемашины успешно прошли испытания в армейском спецназе на юге России. Теперь принято принципиальное решение вооружить «Тиграми» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ» и другие части специального назначения и разведки, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. В этом году они поступят в Центральный и Западный военные округа.

В 2020-м военное ведомство сообщало о применении группой спецназа в Краснодарском крае таких бронемашин против беспилотников с расстояния до 1,5 км. Учения провели в июле во время крупномасштабной внезапной проверки войск Южного военного округа.

После завершения стратегических учений «Кавказ-2020» начальник Главного автобронетанкового управления генерал-майор Сергей Бибик заявил, что на 2021 год запланированы поставки в Вооружённые силы дополнительных автомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» с дистанционно управляемыми боевыми модулями «Арбалет-ДМ».

Особенностью модуля с крупнокалиберным пулемётом калибра 12,7 мм считается его полная стабилизация, которая позволяет вести прицельный огонь не только с места, но и при движении машины. Программное обеспечение дает возможность автоматически захватывать и сопровождать воздушные и наземные цели. БТР противника при помощи «Арбалета» можно обнаружить и опознать днем за 2,5 км, ночью — за 1,5 км.

— И у нас, и за рубежом проблема защиты от малых дронов всё ещё не разрешена, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Для переносных зенитных ракетных комплексов они являются слишком мелкой целью, а из обычного стрелкового оружия сбить их можно, только если аппараты находятся на близком расстоянии. Дальность специальных ружей-«антидронов» для глушения каналов связи БЛА тоже ограничена.

Крупнокалиберный пулемёт с автосопровождением и хорошей оптикой — практичный вариант борьбы с мультикоптерами. Для спецназа и разведки, которые действуют часто самостоятельно и вне зоны прикрытия войсковой ПВО, такие универсальные машины, способные бороться и с воздушными, и с наземными целями, особенно актуальны, считает эксперт.

«Тигры» с арбалетами

Спецподразделения Южного военного округа первыми получили в 2017 году новую версию бронеавтомобилей АМН 233114 «Тигр-М» с боевым дистанционно-управляемым модулем «Арбалет-ДМ». Прежде хорошо вооружённых вариантов популярного броневика в армии не было.

Оснащенный «Арбалетом» «Тигр-М» предназначен для охраны колонн на марше, прикрытия районов развёртывания войск и ведения разведки. Крупнокалиберный пулемёт может бороться не только с воздушными целями. Он способен эффективно поражать пехоту и лёгкую бронетехнику. Кроме того, на боевом модуле предусмотрено средство постановки аэрозольных дымовых завес. Управляется он изнутри кабины и не мешает перевозить машине девять человек.

Помимо боевого модуля АМН отличается от обычных «Тигров» установленным российским дизельным двигателем ЯМЗ-5347-10 с турбонаддувом. Капот для защиты от обстрела выполнили бронированным. Корпус из сварных стальных листов защищает экипаж и военнослужащих от обстрела из автоматов АКМ и АК-74 с любого направления.

Бронеавтомобили «Тигр» в более чем тридцати модификациях поставляют не только для Министерства обороны, но и для других силовых ведомств. И вариант с модулем «Арбалет-ДМ» сейчас уже не является самым тяжеловооружённым.

Был разработан и испытан вариант оснащения «Тигра» ещё более внушительным по характеристикам боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой. Имеется проект и лёгкого самоходного миномётного комплекса «Горец» на базе популярного броневика.

Опасность сверху

Опасность от малых БЛА давно очевидна военным. Для борьбы с ними в Сухопутных войсках начали создавать специальные сводные отряды. В них включают средства радиоэлектронной борьбы, установки для аэрозольной маскировки техники, зенитные войсковые комплексы малой дальности, а также пулемётчиков и снайперов,

Проблема защиты от малых дронов самолётного типа и дронов-мультикоптеров встала особенно остро после того, как самодельные авиамодели-бомбардировщики активно стали применять в конфликтах на Ближнем Востоке. Самыми частыми их пользователями были террористы группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Затем беспилотники задействовали и другие стороны конфликта.

С начала 2018 года с помощью малых БЛА-бомбардировщиков экстремисты в Сирии регулярно пытаются прорвать оборону российских баз в Хмеймиме и Тартусе. В общей сложности средствами РЭБ и ПВО к настоящему времени отражено более ста таких нападений.

Повстанцы-хуситы в Йемене неоднократно использовали более крупные беспилотники для атак аэродромов, авиабаз и объектов нефтяной промышленности Саудовской Аравии, расположенных в сотнях километров от районов боевых действий. Несколько таких атак окончились крупными успехами.

В прошлом году во время боевых действий в Нагорном Карабахе в бою были опробованы турецкие мультикоптеры с зарядами взрывчатки. Они подлетали к скоплениям армянской пехоты и подрывались в воздухе. Такие аппараты уже пошли в серийное производство.

Кроме того, современные небольшие дроны и квадрокоптеры всё чаще используют для корректировки артиллерийского огня и наведения высокоточного оружия. Российские и зарубежные военные теоретики считают, что от возможности оперативно уничтожать беспилотники противника уже в ближайшем будущем может напрямую зависеть боеспособность войск и исход вооружённых конфликтов.