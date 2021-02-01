Русское «Поле»: комплекс защитит Сибирь и Урал от дронов и ракет

Урал и Сибирь закроет поле радиоэлектронных помех. Новейшие комплексы «Поле-21» развернут на Урале и в Сибири. Они станут преградой для систем спутниковой навигации, а также будут препятствовать полетам беспилотников, ударам крылатых ракет и другого высокоточного оружия. Система способна не только заглушать сигналы со спутников, но и вносить в них искажения, формируя ложные координаты. По словам экспертов, новинка радикально усилит защиту российской территории.

Купол над Сибирью

В этом году группировку комплексов радиоэлектронного подавления «Поле-21» развернут на Урале и в Сибири, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

В прошлом году начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) генерал-лейтенант Юрий Ласточкин пояснил, что современные системы позволяют сорвать высокоточную навигацию носителей управляемого оружия и снизить вероятность поражения критически важных объектов промышленной и оборонной инфраструктуры нашей страны.

«Поле-21» относится именно к такому типу вооружений. Но в отличие от обычных комплексов РЭБ оно сделано распределенным. В нем используется не одна или несколько машин, а до сотни разнесенных на большое расстояние друг от друга передатчиков помех. Каждым из них можно управлять удаленно, активировать и выключать при необходимости. Это позволяет покрыть плотными помехами обширную область площадью в сотни квадратных километров.

Тактико-технические характеристики комплекса «Поле-21» не разглашаются. Но, согласно открытым публикациям, экспортный вариант станции подавляет все три основные зарубежные спутниковые навигационные системы: американскую Navstar (более известна под обозначением GPS), европейскую Galileo и китайскую BeiDou. Площадь района помех одного комплекса может достигать 150 на 150 км. Всего одной станции достаточно для того, чтобы подавить обычные приемники GPS на расстоянии до 25 км. Сейчас такие используют не только в смартфонах, но и в коммерческих и военных беспилотниках, а также в высокоточном оружии.

— «Поле-21» одновременно включает в себя средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления спутниковых навигационных систем, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Возможности системы позволяют не допустить применение многих видов высокоточного оружия, включая беспилотные аппараты иностранного производства. Причем она может не только подавлять сигналы спутниковых навигационных систем, но и вносить геолокационные ошибки. Это территориально распределенная система, которая может наращивать свои возможности и прикрывать значительные участки местности. Комплекс должен применяться в тесном взаимодействии со средствами ПВО и противоракетной обороны.

В зоне недоступности

Первый серийный образец «Поля-21» был взят на вооружение в 2016 году. Министерство обороны сообщает, что такие системы уже отправлены в несколько частей РЭБ в Восточном военном округе (ВВО) и в расположенную в Таджикистане 201-ю российскую военную базу.

Пресс-служба оборонного ведомства проинформировала о поступлении в прошлом году в ВВО уже модернизированного образца «Поля-21М», но не стала раскрывать подробности о внесенных в него изменениях.

— В советское время части и подразделения РЭБ были во многих соединениях и объединениях войск ПВО, — рассказал «Известиям» бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Александр Горьков. — После массового сокращения армии силы и средства радиоэлектронной борьбы были сведены к минимуму. С 1990-х мы оказались в ситуации, когда целые направления были неприкрыты. Используя их, противник может действовать избирательно и изменять маршрут, обходя зоны огня зенитно-ракетных войск и преодолевая истребительное авиационное прикрытие. И создание при помощи «Поля-21» полос радиоэлектронного противодействия крайне важно. Они могут нарушать порядок применения средств воздушного нападения как пилотируемой, так и беспилотной авиации.

Как ранее сообщали «Известия», компания-разработчик запатентовала возможность установки станций передачи помех Р-340РП на вышки сотовой связи. Это позволяет обеспечить их постоянным источником электроэнергии и резервным каналом управления, а также сформировать территориально-распределенную систему радиообнаружения и подавления.

В бою и на учениях

Российским военным уже приходилось использовать современные системы РЭБ в боевых условиях. В январе 2018 года с их помощью был отражен групповой налет самодельных беспилотных бомбардировщиков экстремистов на базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Из 13 дронов боевиков семь были сбиты огнем ПВО. Остальных принудили к посадке специалисты РЭБ. Обломки и захваченные неповрежденными беспилотники продемонстрировали для российских и зарубежных СМИ. В последующие годы боевики десятки раз повторяли налеты на российские базы, но все они остались безуспешными.

Для подавления беспилотников комплекс часто используется в сочетании с другими современными средствами РЭБ российской армии: «Силок», «Житель», «Лесочек», «Борисоглебск-2».

В прошлом году Центральный военный округ отрабатывал создание сплошного управляемого поля помех для спутниковой навигации. С помощью новой системы прикрыли перегруппировку войск округа и начало боевой операции.

По данным Министерства обороны России, с 2012 по 2020 год на снабжение приняты более двух десятков современных образцов техники РЭБ. От использования традиционных «глушилок» удалось перейти к инновационным методам подавления и искажения сигналов. В их число помимо «Поля-21» входит комплекс «Леер-3». На нем передатчики помех для сигналов сотовой связи установлены на небольших беспилотниках «Орлан-10». Они способны также определять координаты сотовых телефонов в радиусе нескольких километров и массово рассылать на них SMS-сообщения.