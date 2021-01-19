В лидерах — «Коалиция»: дальнобойные гаубицы отправят на юг

Сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» поступят на вооружение Южного военного округа. Сейчас заканчиваются испытания опытной партии этих уникальных орудий, стреляющих на 70 и более километров новыми высокоточными снарядами. По своим возможностям они вдвое превосходят современные отечественные и зарубежные образцы. Наращивание сил дальнобойной артиллерии на юге страны будет ответом на усиление присутствия НАТО в этом регионе, считают эксперты.

Артиллерийский кулак

Гаубицы «Коалиция-СВ» в ближайшее время поступят на вооружение одного из соединений Южного военного округа (ЮВО), рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Они усилят артиллерийский кулак, собранный на юге страны.

В конце декабря прошлого года на коллегии Минобороны командующий ЮВО доложил о быстрых темпах перевооружения. По словам генерала армии Александра Дворникова, доля современной техники в нём достигла 70%. В 2020 году сформированы новые артиллерийская и ракетная бригады. Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал причиной усиления ЮВО угрозы для России извне.

Мощная и дальнобойная самоходная артиллерийская установка (САУ) — часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новейшую бронетехнику. Она разрабатывалась параллельно с перспективными платформами «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». Создание гаубицы находится на завершающем этапе. Её опытные образцы уже демонстрируются на парадах в Москве и тестируются в войсках.

Сейчас предсерийная партия из десяти установок «Коалиция-СВ» проходит испытания в 1-й танковой армии Западного военного округа. Госкорпорация «Ростех» сообщила о поставке этих орудий для армии в мае прошлого года.

— У нас вся новейшая техника поступает сначала в Южный и Западный военные округа, которые граничат со странами НАТО, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — И именно на юге у нас сейчас больше всего изменений в Сухопутных войсках. Артиллерия всегда была сильной стороной нашей армии, и высокоэффективные «Коалиции» продолжат эту традицию. Их дальность вдвое-втрое превосходит состоящие сейчас на вооружение образцы.

Причины отправки новых вооружений на юг ясны, считает эксперт. Военно-политическая ситуация в Причерноморье становится всё более напряжённой. Здесь происходит укрепление сил НАТО и наращивается военное присутствие блока. Боевые корабли Североатлантического альянса регулярно заходят в Чёрное море. Активизировались полёты разведывательных самолётов и беспилотников вдоль рубежей нашей страны. Кроме того, в зоне ответственности ЮВО находится граница с Украиной и Кавказ, напомнил Владислав Шурыгин.

Длинная рука

Главным достоинством новой САУ стала длинноствольная пушка 2А88 калибра 152 мм. Благодаря ей дальность стрельбы «Коалиции» существующими снарядами уже выросла до 70 км. Это гораздо больше, чем у других систем, состоящих на вооружении. Обычная САУ 2С3 «Акация» бьёт на 17 км, а наиболее современная сейчас армейская самоходка 2С19М2 «Мста-СМ» поражает цели почти за 30 км.

Как ранее сообщали «Известия», для перспективной «Коалиции» разрабатывают и испытываются ещё более дальнобойные и корректируемые боеприпасы. С ними досягаемость гаубиц должна вырасти не менее чем до 100 км. По словам военных, боевые качества «Коалиции-СВ» в два раза превышают другие отечественные и зарубежные модели САО такого калибра.

Первоначально в ЦНИИ «Буревестник», где разработана новая установка, изучали возможность сделать её двуствольной. Это могло резко повысить скорострельность. Затем был выбран вариант классической одноорудийной схемы, но с увеличенной степенью автоматизации. Впервые в ней спроектировано безлюдное боевое отделение. Стрельбой экипаж управляет дистанционно. Это обеспечило темп стрельбы в 10 снарядов в секунду.

Особенностью самоходки стал инновационный режим стрельбы «Шквал огня». Система управления способна обеспечить одновременное накрытие цели несколькими снарядами из одного орудия. Для этого каждый из них выстреливается по точно рассчитанной индивидуальной траектории под разными углами.

Оборонное ведомство сообщило о завершении предварительных испытаний 2С35 «Коалиция-СВ» в конце 2019 года. Сейчас ведутся государственные испытания, по итогам которых разработка получит одобрение для серийного производства.

Параллельно с традиционной гусеничной версией «Коалиции-СВ» идёт разработка и варианта, установленного на грузовики «КамАЗ». Гаубица сохраняет все достоинства дальнобойного орудия и автоматизированного боевого модуля и при этом мобильнее при передвижении по обычным дорогам. Планируется, что эти мощные установки усилят мотострелковые бригады, действующие на колёсной бронетехнике.

Орудия с юга

Именно в ЮВО в последние годы шли наиболее активные структурные преобразования. Здесь была создана новая 8-я общевойсковая армия и развёрнуты вдоль границы с Украиной три дивизии. Для защиты Крыма сформирован 22-й армейский корпус. Для их укомплектования потребовалось образование новых артиллерийских и ракетных частей.

В 2019 году сообщалось о формировании в Астраханской области дополнительной бригады, вооружённой оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М», имеющими дальность до 500 км. В прошедшем году было завершено создание в округе ещё двух соединений ракетных войск и артиллерии.

Ранее «Известия» сообщали, что в ЮВО поступает новейший вариант роботизированных и автоматизированных самоходных гаубиц «Мста-СМ». Полное переоснащение артиллерийских соединений на них должно занять один-два года.

На прошедших в сентябре командно-штабных стратегических учениях «Кавказ-2020» округ опробовал в деле все свои новинки. В них задействовалось до 200 единиц артиллерийского вооружения. В том числе применялись комплексы большой мощности — тяжёлые 240-мм миномёты «Тюльпан» и 203-мм самоходные орудия 2С7М «Малка».

ЮВО был образован в октябре 2010 года в ходе крупной реформы структуры Вооружённых сил. В его состав включили Северо-Кавказский военный округ, Черноморский флот, Каспийскую флотилию, 4-е командование ВВС и ПВО. Ему также подчинены три зарубежные военные базы России — в Армении, Абхазии и Южной Осетии.