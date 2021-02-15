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Собянин выразил надежду на возобновление массовых мероприятий в городе
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Собянин выразил надежду на возобновление массовых мероприятий в городе

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Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится настолько, что проведение массовых мероприятий в городе снова станет возможным. Такое заявление градоначальник сделал в понедельник 15 февраля, в ходе церемонии вручения премии столицы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма.

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«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы», — сказал мэр.

Ранее в этот же день столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщила, что в городе за минувшие сутки вылечились от COVID-19 еще 1967 человек. Общее число выздоровевших в столице, таким образом, достигло 871 836 человек. Всего в Москве по состоянию на 15 февраля выявили 957 996 случаев COVID-19, число летальных исходов составило 14 404.

11 февраля Собянин выразил надежду на то, что тренд на улучшение ситуации с коронавирусом в столице сохранится, а возможный всплеск заболеваемости не будет критичным.

Тогда же заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что число больничных коек для заболевших COVID-19 в городе сократят еще на треть на фоне положительной динамики в ситуации с распространением вируса. Чиновница добавила, что к плановой работе вернутся два стационара на 2 тыс. коек — корпуса городских больниц № 52 и № 15 имени Филатова.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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