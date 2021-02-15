Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Европейские эксперты заявили о планах вновь посетить Белорусскую АЭС
Мир
Более половины компаний Японии выступили против Олимпиады в 2021 году
Политика
Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Общество
В Крыму выразили надежду на улучшение ситуации с водоснабжением после осадков
Общество
В России за сутки выявили 14 207 случаев COVID-19
Общество
Миллион кубометров снега убрали в Москве после метели
Авто
Honda повысила стоимость своих автомобилей в России
Общество
Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки
Сюжет:

В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 1967 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве за минувшие сутки еще 1967 человек вылечились от COVID-19, сообщает в понедельник, 15 февраля, столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Добрый час: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19
Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее

Общее число выздоровевших в столице, таким образом, достигло 871 836 человек.

Всего в Москве по состоянию на 15 февраля выявили 957 996 случаев COVID-19.

Поборовшие COVID-19 горожане могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее, в понедельник, ученые в Центре компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ спрогнозировали падение заболеваемости COVID-19 в Москве вчетверо к апрелю.

11 февраля заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что количество больничных коек для заболевших COVID-19 в городе сократят еще на треть на фоне положительной динамики в ситуации с распространением коронавируса.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин в тот же день выразил надежду, что тренд на улучшение ситуации с COVID-19 в городе сохранится, а возможный всплеск числа выявленных заболевших не будет критичным.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021