В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 1967 человек

В Москве за минувшие сутки еще 1967 человек вылечились от COVID-19, сообщает в понедельник, 15 февраля, столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число выздоровевших в столице, таким образом, достигло 871 836 человек.

Всего в Москве по состоянию на 15 февраля выявили 957 996 случаев COVID-19.

Поборовшие COVID-19 горожане могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее, в понедельник, ученые в Центре компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ спрогнозировали падение заболеваемости COVID-19 в Москве вчетверо к апрелю.

11 февраля заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что количество больничных коек для заболевших COVID-19 в городе сократят еще на треть на фоне положительной динамики в ситуации с распространением коронавируса.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин в тот же день выразил надежду, что тренд на улучшение ситуации с COVID-19 в городе сохранится, а возможный всплеск числа выявленных заболевших не будет критичным.

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