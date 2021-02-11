Собянин выразил надежду на сохранение тренда по улучшению ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что тренд на улучшение ситуации с коронавирусом в столице сохранится, а возможный всплеск заболеваемости не будет критичным.

«Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже и возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации <...> будет продолжаться», — сказал он в четверг, 11 февраля, в эфире телеканала «Россия-1».

Он подчеркнул, что если и будет какой-то всплеск инфекции, «то он не будет критичным, и мы его переживем и дальше будем выходить из пандемии, заниматься привычными делами и вести привычный образ жизни».

Ранее в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что число больничных коек для заболевших COVID-19 в городе сократят еще на треть на фоне положительной динамики в ситуации с распространением вируса. Чиновница добавила, что к плановой работе вернутся два стационара на 2 тыс. коек — корпуса городских больниц № 52 и №15 имени Филатова.

По данным оперштаба на 11 февраля, в Москве за минувшие сутки выявили 2040 случаев коронавируса. За этот период выздоровели еще 3558 человек, общее число вылечившихся в городе с начала эпидемии составило 861 916 человек.

Ранее, 4 февраля, Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в столице постоянно улучшается. Он отмечал, что уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября прошлого года.

Однако градоначальник заявил о сохранении ограничений на проведение массовых мероприятий, рекомендаций для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он предположил, что основные ограничения могут быть сняты к маю.

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