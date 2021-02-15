Ученые спрогнозировали падение заболеваемости COVID-19 в Москве вчетверо к апрелю

Количество болеющих COVID-19 в Москве будет снижаться, ожидают в Центре компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ. 12 февраля в столице было 73 тыс. активных больных, или 42,7% от пика второй волны COVID-19, который был пройден 28 декабря. Число активных больных рассчитывают ежедневно как количество заболевших за вычетом выздоровевших и умерших.

«К первому дню весны в столице ожидается 46,5 тыс., к 1 апреля — 18 тыс., а к 1 мая — 6,5 тыс. активных больных», — рассказал «Известиям» руководитель центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

В Санкт-Петербурге 12 февраля было зарегистрировано 77 тыс. активных больных, или 73,4% от пика второй волны. Он пришелся на 20 января. В Северной столице к концу марта ожидается 30,5 тыс. активных больных, к 1 мая — 12,5 тыс., к первому дню лета — 4 тыс.

Прогноз сбудется при условии, что не произойдет каких-либо непредвиденных событий, которые могут резко сместить Россию на более пессимистичную кривую, отметили в Центре компетенций НТИ.

«Сильную угрозу представляют более заразные штаммы коронавируса. В подтверждение этого можно привести примеры Бразилии, Великобритании, Южной Африки и Японии», — отметил Алексей Боровков.

Специалисты СПбПУ используют созданную ими модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning). Исследователи готовят сценарии распространения коронавируса в России, основываясь на данных стран, где болезнь была зафиксирована раньше. Они выбирают государства, где используют сравнительно одинаковые меры сдерживания эпидемии.

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