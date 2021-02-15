Ученые оценили риск заражения COVID-19 от домашних животных

Российские ученые пришли к выводу, что пока не существует достаточно доказательств для утверждения об участии домашних животных в возникновении и передаче коронавирусной инфекции человеку. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

В научной публикации «Коронавирусные инфекции животных: будущие риски для человека» рассматривается возможность участия питомцев в цепи трансмиссии эмерджентных (без видимых внешних предпосылок) коронавирусных инфекций.

«Мы считаем нужным указать на неестественность процесса заражения SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях, так как вероятность возникновения реальных условий, при которых напрямую интраназально будет введена экстремально большая доза вирусного патогена, крайне низка», — пояснил один из авторов исследования, декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» Донского государственного технического университета (ДГТУ) Алексей Ермаков.

По его словам, реагирование любого животного на человеческий вирусный патоген при исключении участия этого животного в трансмиссионной цепи свидетельствует лишь о схожести молекулярно-биохимических процессов в двух организмах.

Ученые допускают возможность инфицирования представителей семейства кошачьих новым коронавирусом ввиду сходства молекулярного строения рецепторной мишени этого вируса. Однако, подчеркнули эксперты, это может произойти только в условиях тесного и повторяющегося контакта с заболевшим человеком, когда суммарный титр вируса, передающегося воздушно-капельным путем, достигает значений, близких к полученным при экспериментальном моделировании. В реальных обстоятельствах шансы возникновения такой ситуации маловероятны.

Исследователи напомнили, что после вспышки коронавируса в декабре 2019 года в городе Ухане китайской провинции Хубэй ряд ученых выдвинули гипотезу, что мелкие домашние животные, в частности кошки, могут участвовать в путях трансмиссии SARS-CoV-2.

Однако, по мнению специалистов, если инфицирование вирусом кошек подтвердится, то эти животные будут для вируса биологическим тупиком, то есть передать вирус человеку уже не смогут. Еще меньше вероятность передачи коронавируса собаками, подчеркивается в научной публикации.

В декабре прошлого года ветеринарный врач Ангелина Сиротина рассказала о течении заболевания у домашних животных. Тогда она отметила, что коронавирусы от питомцев к хозяину не передаются.

В феврале 2021 года в ВОЗ выдвигались предположения о том, что коронавирус передавался от диких животных через промежуточное звено. Сначала вирус мог распространиться среди одной популяции, далее мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.

Позднее, 14 февраля, член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче нового коронавируса через летучих мышей наиболее вероятной.