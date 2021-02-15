Боярский не оплатил штраф за нарушение ПДД в размере 3 тыс. рублей

База данных судебных приставов вновь включила информацию о народном артисте РСФСР Михаиле Боярском в реестр. Сведения опубликованы в банке данных исполнительных производств на сайте УФССП по Петербургу.

Как уточняется, 12 февраля в отношении актера было возбуждено исполнительное производство, так как Боярский нарушил правила дорожного движения осенью 2020 года и не оплатил штраф в размере 3 тыс. рублей.

По данным кодекса об административных правонарушениях, гражданин обязан оплатить штраф в течение 60 дней с момента нарушения, еще 10 дней дается на обжалование штрафа. Эти сроки для Боярского истекли к 12 февраля.

Ранее в феврале сообщалось, что в 2020 году судебные приставы принудительно взыскали с водителей неоплаченных штрафов ГИБДД более 14 млрд рублей. Отмечается, что, согласно данным ФССП, ежемесячно возбуждается 200 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов с водителей, при этом удается взыскать 75% штрафов, которые водители «забыли» оплатить.

Также правоохранители сообщали, что превышение скорости, нарушение разметки и дорожных знаков стали самыми распространенными нарушениями у московских водителей. По состоянию на 1 декабря 2020 года было выписано порядка 12,4 млн постановлений за превышение скорости. Не менее 5,5 млн постановлений касались нарушения разметки и дорожных знаков.