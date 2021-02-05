В 2020 году ФССП взыскала с водителей более 14 млрд рублей недоплаченных штрафов

В 2020 году судебные приставы принудительно взыскали с водителей неоплаченных штрафов ГИБДД более 14 млрд рублей. Об этом 5 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«В 2020 году судебными приставами-исполнителями возбуждено 24,8 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Всего по итогам 2020 года количество исполнительных производств, по которым принудительно обеспечено исполнение, составило 18,4 млн. Взыскано 14,5 млрд рублей», — сообщили агентству.

Отмечается, что, согласно данным ФССП, ежемесячно возбуждается 200 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов с водителей, при этом удается взыскать 75% штрафов, которые водители «забыли» оплатить.

Ранее, в пятницу, в ФССП рассказали о помощи камер в поиске неплательщиков автоштрафов.

В ФССП отметили, что некоторые правонарушители сознательно не оплачивают штрафы, пытаясь уйти от ответственности. В таких случаях судебные приставы используют меры принудительного характера, прежде всего по аресту автомобилей должников.