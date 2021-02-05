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Приставы рассказали о помощи камер в поиске неплательщиков автоштрафов

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Уличные камеры наблюдения используются для розыска владельцев автомобилей, которые накопили множество штрафов за нарушение ПДД, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Использование камер видеофиксации позволяет отследить маршруты перемещения машины должника, а также место его стоянки в случае, когда городские камеры установлены у вокзалов, торговых центров и т.п.

«Местонахождение транспортного средства может быть отслежено посредством средств фото- и видеофиксации, а также региональных информационных систем правоохранительной направленности (сегменты аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»)», — цитирует ТАСС ведомство в пятницу, 5 февраля.

Также приставы проводят совместные рейды с ГИБДД по установлению местонахождения автомобилей должников. Так, только в Москве по итогам 2020 года было установлено более 1,2 тыс. таких машин, из которых более 300 были помещены на стоянку ночью.

В ФССП отметили, что некоторые правонарушители сознательно не оплачивают штрафы, пытаясь уйти от ответственности. В таких случаях судебные приставы используют меры принудительного характера, прежде всего по аресту автомобилей должников.

Ранее, 19 января, сообщалось, что за 11 месяцев 2020 года камеры зафиксировали более 137 млн нарушений правил дорожного движения российскими автомобилистами. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 115,2 млн.

Места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам аварийности в субъектах России.

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