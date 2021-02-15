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Правительство направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей

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Правительство России направит 10 млрд рублей в фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра». Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

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«Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Правительство направляет на их закупку 10 миллиардов рублей. Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей», — сказал глава кабинета министров.

По его словам, средства будут направлены на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации.

«Важно обеспечить детей всем необходимым», — подчеркнул Мишустин.

В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, организация готова к проверкам, а также к публикации информации «о каждом шаге» фонда и прозрачности его рабочих процессов. В конце января Минздрав России также подготовил проект постановления о порядке покупки фондом лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями.

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