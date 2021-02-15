Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Европейские эксперты заявили о планах вновь посетить Белорусскую АЭС
Мир
Более половины компаний Японии выступили против Олимпиады в 2021 году
Политика
Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Общество
В Крыму выразили надежду на улучшение ситуации с водоснабжением после осадков
Общество
В России за сутки выявили 14 207 случаев COVID-19
Общество
Миллион кубометров снега убрали в Москве после метели
Авто
Honda повысила стоимость своих автомобилей в России
Общество
Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки
Сюжет:

Более половины компаний Японии выступили против Олимпиады в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Против проведения Олимпиады-2021 в Токио выступили 56% японских компаний, сообщает 15 февраля агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской фирмы Tokyo Shoko Research.

Год за четыре: спортсменам придется заново готовиться к Олимпиаде
Игры в Токио могут пройти весной 2021-го

Согласно опросу, проведенному с 1 по 8 февраля, 56% японских компаний хотели бы переноса или отмены Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в этом году из-за угрозы распространения коронавируса. В сравнении с итогами предыдущего опроса в августе 2020 года количество недовольных увеличилось на 3%.

Только 7,7% опрошенных компаний выступили за проведение Игр в этом году в полном объеме — в прошлом году число сторонников этой позиции составляло 22,5%.

За ограничение числа зрителей на Олимпиаде высказались 20% респондентов, без зрителей вовсе — 17%. Более 70% японских компаний подчеркнули, что отмена или перенос Олимпиады вряд ли окажет влияние на их доходы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год — они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название «Токио-2020» при этом сохраняется. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

Ранее, 3 февраля, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет «Токио-2020» представили первую версию правил проведения Олимпиады и Паралимпиады.

В частности, из-за ситуации с распространением коронавируса все участники за 72 часа до поездки в Токио должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, а за две недели до вылета им рекомендуется ограничить внешние контакты, при этом спортсменам необязательно делать прививку от коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021