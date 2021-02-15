Более половины компаний Японии выступили против Олимпиады в 2021 году

Против проведения Олимпиады-2021 в Токио выступили 56% японских компаний, сообщает 15 февраля агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской фирмы Tokyo Shoko Research.

Согласно опросу, проведенному с 1 по 8 февраля, 56% японских компаний хотели бы переноса или отмены Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в этом году из-за угрозы распространения коронавируса. В сравнении с итогами предыдущего опроса в августе 2020 года количество недовольных увеличилось на 3%.

Только 7,7% опрошенных компаний выступили за проведение Игр в этом году в полном объеме — в прошлом году число сторонников этой позиции составляло 22,5%.

За ограничение числа зрителей на Олимпиаде высказались 20% респондентов, без зрителей вовсе — 17%. Более 70% японских компаний подчеркнули, что отмена или перенос Олимпиады вряд ли окажет влияние на их доходы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год — они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название «Токио-2020» при этом сохраняется. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

Ранее, 3 февраля, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет «Токио-2020» представили первую версию правил проведения Олимпиады и Паралимпиады.

В частности, из-за ситуации с распространением коронавируса все участники за 72 часа до поездки в Токио должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, а за две недели до вылета им рекомендуется ограничить внешние контакты, при этом спортсменам необязательно делать прививку от коронавируса.