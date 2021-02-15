Европейские эксперты заявили о планах вновь посетить Белорусскую АЭС

Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) намерены посетить Белорусскую АЭС в мае или июне 2021 года. Об этом 15 февраля сообщили БЕЛТА в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор).

Известно, что дополнительная миссия ENSREG продлится полторы недели. Сроки визита будут определены с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

«По завершении этой миссии будет подготовлена окончательная версия отчета ENSREG о партнерском обзоре национального плана, который представят для СМИ и общественности», — сообщили в Госатомнадзоре.

Отмечается, что эксперты ENSREG 9–10 февраля посетили Белорусскую АЭС с двухдневным визитом в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС. По итогам визита и предшествующих мероприятий эксперты ENSREG подготовят предварительную версию отчета о партнерском обзоре.

В ходе первого визита экспертам ENSREG были продемонстрированы объекты, системы и оборудование АЭС, важные с точки зрения устойчивости станции к внешним природным воздействиям и выполнения национального плана.

11 февраля Европарламент принял резолюцию, призывающую приостановить запуск АЭС в Островце в связи с опасениями из-за ее безопасности. За документ свои голоса отдали 642 депутата, 29 высказались против, 21 воздержался.

В документе депутаты призвали Еврокомиссию к сотрудничеству с властями Белоруссии, чтобы приостановить процесс запуска БелАЭС до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут исполнены.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого составляет по 1200 МВт. Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября включили в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт. Первый блок АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в этом году, второй — в 2022 году.