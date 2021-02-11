Европарламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью, следует из сообщения на сайте Европарламента по итогам пленарной сессии 11 февраля.

«Атомная станция расположена недалеко от стран Балтии. Белоруссия должна соблюдать международные стандарты в области атомной энергетики. Депутаты Европарламента выражают серьезную озабоченность по поводу безопасности Островецкой АЭС в Белоруссии и требуют приостановить ее коммерческий запуск», — говорится в сообщении.

За принятие резолюции проголосовали 642 депутата, 29 проголосовали против, еще 21 человек воздержался.

Депутаты Европарламента также призвали Белоруссию «соблюдать международные стандарты ядерной и экологической безопасности» и сотрудничать с международными властными структурами.

Накануне эксперты Евросоюза совершили визит на АЭС для проведения стресс-тестов и готовят отчет по их результатам к началу марта. В ходе проверки эксперты должны подтвердить высший уровень безопасности станции, что позволит Белоруссии экспортировать электричество в страны ЕС. Этому препятствуют Литва и Польша — по их инициативе на саммите ЕС в декабре 2020 года было принято решение, что государства ЕС будут блокировать импорт электричества с атомных электростанций за пределами сообщества.

До этого планировалось, что эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности должны были посетить с 16 по 18 декабря 2020 года площадку строительства БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году, но тогда визит отменили.