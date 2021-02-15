Второй этап вакцинации российских военных стартовал на авиабазе в Сирии

Второй этап вакцинации российских военных от коронавируса начался на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил начальник медицинского отряда авиабазы Владимир Литвинов.

По его словам, военнослужащим, получившим ранее прививку «Спутник V» вводят второй компонент препарата.

«В дальнейшем планируется прививать вновь прибывающих людей первым и вторым компонентами», — добавил Литвинов.

Военный врач Антон Темников рассказал, что по итогам первого этапа вакцинации серьезных изменений самочувствия у привитых выявлено не было.

Он добавил, что после второго этапа вакцинации пациентов будут наблюдать на протяжении трех дней, а затем им выдадут соответствующий сертификат.

О том что военнослужащие группировки войск ВС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии начали получать прививки против COVID-19 стало известно 25 января. В Минобороны тогда сообщили, что вакцина «Спутник V» доставлена в Сирию в достаточном количестве для всех желающих пройти вакцинацию.

16 января Минобороны РФ сообщило, что военные медики начали вакцинировать российских миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре, а также вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Туда было доставлено около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V».