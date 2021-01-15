В Карабах для миротворцев РФ доставили 2 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Для российских миротворцев в Нагорный Карабах доставили около 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 15 января.

Как отметили в пресс-службе, военные медики уже приступили к вакцинированию миротворцев. Оно пройдет в два этапа. Также сообщается, что первыми препарат получили представители командования и военнослужащие медподразделений.

Ранее 15 января сообщалось, что плановая вакцинация личного состава российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) от новой коронавирусной инфекции стартовала в Абхазии.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.