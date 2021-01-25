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Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»
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Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»

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Военнослужащие группировки войск ВС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии начали получать прививки против COVID-19. Российская вакцина «Спутник V» доставлена в Сирию в достаточном для всех желающих количестве, сообщает в понедельник, 25 января, Министерство обороны.

Отмечается, что даже те военнослужащие, которые несут службу вдали от авиабазы Хмеймим, имеют возможность вакцинироваться.

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«В данный момент на базе медицинского отряда происходит плановая вакцинация вакциной «Спутник V». Данная вакцина поступила в группировку в достаточном количестве. В соответствии с потребностью. Военнослужащие группировки прививаются в добровольном порядке. Процесс проходит без замечаний и происшествий», — рассказал начальник санитарно-эпидемиологической службы группировки войск в Сирии Владимир Радченко.

По словам военнослужащего Николая, он решил пройти процедуру для того, чтобы обезопасить свою семью.

В Сирии прививка делается точно так же, как и на тысячах подобных пунктов вакцинации в России. Сначала врачи осматривают желающих привиться. Убедившись, что нет никаких симптомов заболевания, военнослужащего приглашают пройти в кабинет. После процедуры медики еще полчаса наблюдают за привившимися, однако всё проходит штатно, без побочных эффектов.

В настоящее время проходит первый этап вакцинации. Через 21 день все военнослужащие снова придут к медикам. И после второго укола получат сертификат о том, что надежно защищены от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

16 января Минобороны РФ сообщило, что военные медики начали вакцинировать российских миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре, а также вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Туда было доставлено около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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