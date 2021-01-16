Военные медики начали вакцинировать российских миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре, а также вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в Минобороны РФ.

Отмeчается, что в тeчение сутoк выeздные бригaды мeдиков прoвели вaкцинацию oколо 100 военнoслужащих на трeх наблюдательных пoстах в Мартунинском и Мардакердском рaйонах НКР.

В Нагорный Карабах было доставлено около двух тыс. доз вакцины «Спутник V».

Ранее сообщалось, что первыми привились представители командования российского контингента и военнослужащие медицинских подразделений.

15 января сообщалось, что плановая вакцинация личного состава российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) от новой коронавирусной инфекции стартовала в Абхазии.