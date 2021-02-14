Решение о закупке БМПТ «Терминатор-2» примут после года испытаний

Минобороны России начало программу испытаний пробной партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Тесты займут около года, по их итогам будет принято окончательное решение о серийной закупке этих изделий. Об этом сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

На прошлогодних учениях «Кавказ-2020» новинка уже прошла проверку. Сейчас, по словам собеседников «Известий», в программу испытаний войдет всесторонняя обкатка, стрельбы при разной погоде и температуре зимой и летом. Среди задач БМПТ значится и противовоздушная оборона боевых порядков — в первую очередь борьба с небольшими беспилотниками.

В начале февраля оборонное ведомство сообщило о завершении первого этапа эксперимента по применению «Терминаторов». Восемь экспериментальных машин поступили в Центральный военный округ 1 декабря 2020-го.

До успешной проверки в Сирии в 2017 году судьба этого нового вида бронетехники оставалась неопределенной. Замглавы российского Минобороны Юрий Борисов отмечал, что именно испытания в САР позволили принять решение о закупке этих танков для вооружения армии России.

После проверки в Сирии этими машинами заинтересовались и другие страны, в частности Алжир.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 15 февраля.