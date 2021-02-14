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Врач рассказала о влиянии гормонов на ощущение несчастной любви

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Гормоны, в частности дофамин, окситоцин, серотонин отвечают за биологическую составляющую любви, эмоций и счастья. Низкий уровень одного из них может привести к тому, что человек будет чувствовать себя несчастным, недостаточно любимым. Об этом 14 февраля рассказала ТАСС член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина.

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«Не зря говорят: любовь — это химия. В головном мозге человека вырабатывается множество активных веществ — биогенных аминов. Они отвечают за «кристаллизацию» чувств, а гормоны впоследствии укрепляют эти чувства», — отметила эксперт.

По словам Трошиной, фенилэтиламин отвечает за зарождающеюся симпатию, он провоцирует влюбленность, вырабатываясь в мозге в ответ на тот объект, который вызвал интерес. Он продуцируется вместе с другими веществами - серотонином и дофамином.

Кроме того, дофамин вызывает чувство удовольствия от общения, заставляет концентрировать внимание на определенном человеке. Этот гормон вызывает чувство уверенности в себе.

Серотонин отвечает за перепады настроения и эмоциональную лабильность. Его тоже называют гормоном любви, он вызывает ощущение удовлетворения и счастья.

«Но если его недостаточно, будет любовь-страдание, любовь-депрессия», — пояснила Трошина.

«Сгладить» страдания и уменьшить тревожность и напряжение помогает окситоцин. Он вырабатывается в гипоталамусе и, вместе с серотонином, позволяет формироваться чувствам привязанности и нежности.

«Удивительно, но достаточно всего лишь обняться, чтобы уровень окситоцина возрос. Чем более одинок человек, тем меньше у него окситоцина, тем больше страхов он испытывает без этого гормона нежности», – пояснила врач.

За учащение пульса при виде объекта любви, а также желание сделать для него всё невозможное отвечает адреналин, а тестостерон вызывает влечение как у мужчин, так и у женщин.

20 августа психолог Люция Сулейманова рассказала, что для многих людей счастливая жизнь ассоциируется с материальным благополучием, но сама погоня за ним не делает их счастливыми. Это связано с гормоном дофамином, который быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители. По ее словам, что понимание счастья у людей меняется с появлением жизненного опыта.

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