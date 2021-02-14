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Китай обвинил США в «деструктивности» в ответ на критику работы ВОЗ в Ухане

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Официальный Пекин считает деструктивными действия Соединенных Штатов на международной арене, поскольку они «препятствуют международной борьбе с коронавирусом». Об этом заявило в воскресенье, 14 февраля, посольство КНР в Вашингтоне в ответ на критику Белого дома по поводу эффективности работы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане.

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По словам дипломатов, Пекин надеется, что США «займут ответственную и прозрачную позицию», а также «предпримут реальные шаги» для оказания поддержки всеобщим мерам по противодействию пандемии.

«В последние годы Соединенные Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ. Вашингтон создал значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом», — говорится заявлении.

Ранее в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон настаивает, чтобы Китай предоставил данные о распространении коронавируса с самых первых дней вспышки инфекции.

По его словам, власти США обеспокоены тем, «в каком виде представлены данные» расследования ВОЗ в Ухане, и имеют вопросы по поводу того, «каким образом они были получены». Вашингтон потребовал «независимого доклада», который бы «основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей».

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы ВОЗ заявили, что не добились какого-либо прорыва в ходе поездки в Ухань с целью изучения причин происхождения коронавируса, однако в процессе работы с китайскими коллегами они выдвинули собственные гипотезы.

Наиболее вероятная версия заключается в том, что инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. По мнению специалистов, он мог сначала распространиться среди одной популяции, послужившей естественным «резервуаром», в котором вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.

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