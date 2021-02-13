В США обеспокоились первоначальными выводами ВОЗ о происхождении COVID-19

США обеспокоены первоначальными выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса, которые были обнародованы после поездки экспертов организации в Китай. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана в субботу, 13 февраля.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как были переданы ранние выводы расследования по COVID-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам», — сказал Салливан.

Он отметил важность того, чтобы доклад ВОЗ был независимым, а выводы экспертов — «свободными от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства».

По словам советника президента США, в будущем все страны, включая КНР, должны участвовать в «прозрачном и надежном процессе предотвращения чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и реагирования на них, чтобы мир как можно скорее и больше узнавал об этом».

Салливан подчеркнул, что репутация ВОЗ является «наивысшим приоритетом».

Заявление советника американского лидера прозвучало на фоне публикации в газете The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заражения SARS-CoV-2. Информация могла бы помочь определить, когда и как началось распространение коронавирусной инфекции в стране.

Сотрудники ВОЗ прибыли в Ухань 14 января. По действующим правилам КНР эксперты прошли двухнедельный карантин. 31 января они посетили рынок в этом городе, откуда, предположительно, началось распространение коронавируса.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.