США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса

Соединенные Штаты обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые были опубликованы после поездки экспертов организации в китайский Ухань. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в субботу, 13 февраля.

Как пишет газета The Hill, беспокойство США вызвано тем, как были переданы ранние выводы расследования по COVID-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам.

При этом в своем выступлении Салливан подчеркнул важность того, чтобы доклад ВОЗ был независимым, а мнение международных экспертов — свободным от вмешательства или изменения со стороны. Он добавил, что репутация ВОЗ является «наивысшим приоритетом».

«Чтобы лучше понять эту пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить свои данные с первых дней вспышки», — прокомментировал советник также информацию о том, что Китай не предоставил ВОЗ данные о самых первых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Ухане в 2019 году.

Кроме того, Салливан призвал в будущем все страны, включая Китай, участвовать в открытом и надежном процессе предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, с тем чтобы мир как можно скорее узнал об этом.

Заявление советника американского лидера прозвучало на фоне публикации в газете The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заражения SARS-CoV-2. Информация могла бы помочь определить, когда и как началось распространение коронавирусной инфекции в стране.

Сотрудники ВОЗ прибыли в Ухань 14 января. По действующим правилам КНР эксперты прошли двухнедельный карантин. 31 января они посетили рынок в этом городе, откуда, предположительно, началось распространение коронавируса.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.