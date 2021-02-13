Премьер Японии призвал жителей оставаться дома из-за землетрясения

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал местных жителей в ближайшее время не покидать свои дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения, которое произошло в субботу, 13 февраля, на северо-востоке страны.

«Поскольку сейчас глубокая ночь, мы просим вас не выходить на улицу и готовиться к возможным афтершокам», — цитирует премьер-министра телеканал NHK.

Спустя полтора часа после землетрясения было зафиксировано 12 толчков силой свыше одного балла.

По словам премьера, сейсмособытие не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших.

При этом, согласно последним данным агентства Kyodo, пострадало по меньшей мере 50 человек. Все потерпевшие — жители префектур Мияги и Фукусима на северо-востоке страны. Большинство получили травмы при падении. Помимо этого из-за землетрясения было остановлено несколько тепловых электростанций.

Землетрясение произошло в 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима. Изначально сообщалось, что его магнитуда составляет 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3.

Правительство Японии создало чрезвычайный штаб для сбора и анализа всей поступающей информации, связанной с землетрясением.

Ученые не исключают, что произошедшее землетрясение, предположительно, является афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года.