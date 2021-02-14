Топ культуры: смена караула в «Гоголь-центре» и отчаянный мэр

«Росгосцирк» в ожидании и юбилей в МХТ. Экспозиции вопреки локдауну и ожившие истуканы. А еще новые адреса «Оскара», фильм Такеши Китано и Победа онлайн. «Известия» выбрали самые интересные культурные события прошедшей недели.

Энергичный организм

В «Гоголь-центре» состоялось представление труппе нового худрука — актера, режиссера, продюсера Алексея Аграновича. Он вступит в должность 26 февраля, его контракт с депкультуры Москвы подписан до 4 июля 2022 года. Встреча прошла в закрытом формате. В пресс-службе театра «Известиям» сообщили, что Кирилл Серебренников (он возглавлял труппу с августа 2012 года) заверил коллег в высоких профессиональных качествах Аграновича.

— Он справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура, — заметил Серебренников.

Его преемник назвал «Гоголь-центр» живым, здоровым и энергичным организмом.

Топ культуры Кирилл Серебренников, бывший художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Сейчас моя миссия — понять, как и в какую сторону он будет естественным образом эволюционировать, — заявил новый худрук.

Также Агранович подчеркнул, что «Гоголь-центру» важно оставаться театром сегодняшнего дня и не превратиться в памятник самому себе. Один из ведущих актеров труппы, пожелавший сохранить анонимность, сообщил изданию, что их настоятельно просят не комментировать ситуацию в театре. По мнению собеседника «Известий», всё сложилось не так уж плохо, но теперь артисты ждут, какой ход сделает Серебренников. Поэтому у некоторых, например, на этот год в «Гоголь-центре» не запланировано ни одной премьеры — вероятно, чтобы, если что, уйти вслед за мастером.

Цирк и только

«Росгосцирк» готовится к приходу нового руководителя. Прежний — Владимир Шемякин — в декабре уволился по собственному желанию. Минкультуры в связи с большим количеством заявок на участие неоднократно переносило конкурс, и вот даты наконец назначены. Первый этап (тестовые испытания претендентов) состоится 17 февраля.

Второй этап (представление участниками программ деятельности предприятия, определение конкурсной комиссией победителя) — 18 февраля. Сегодня в списке 12 претендентов, в том числе экс-гендиректор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев.

Топ культуры Эдгард Запашный в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

У представителей циркового сообщества предстоящее кадровое решение не вызывает оптимизма. В «Росгосцирк» кого ни приведи, всё, что ему остается, — только держаться, заметил в беседе с «Известиями» директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его словам, все директора сталкиваются с одной и той же проблемой — нехваткой средств. А еще с тем, куда первостепенно направить имеющиеся — на творчество, артистов или ремонт. Компания в год получает 1 млрд рублей государственных денег, а надо бы три, а лучше — пять, считает Запашный.

Реал и виртуал

Музей Победы запустил собственное онлайн-телевидение. Пандемия заставила искать новые форматы, осваивать новые технологии и по-настоящему выйти в онлайн-пространство, сказали «Известиям» в пресс-службе организации.

Сейчас музей уже вернулся в режим нормальной работы, но не хочет терять приобретенную за время пандемии аудиторию, среди которой много пользователей из регионов. Для них предлагаются разнообразные онлайн-активности, в том числе доступ к большинству ценностей музея.

Топ культуры Музей Победы Фото: Facebook.com/@muzeypobedy

Во Франции, где действуют жесткие карантинные ограничения, без разрешения правительства открылись четыре музея. Решение открыть их для посетителей принял мэр города Перпиньян Луи Алио. Как и все объекты культуры во Франции, они были закрыты с конца октября.

Теперь зрители смогут увидеть экспозиции, посвященные истории Перпиньяна и региона Руссильон, а также французским королевам и эксклюзивным медалям. По словам мэра, соблюдены все санитарные нормы: на каждого зрителя приходится не менее 10 кв. м выставочной площади. Вход в музеи бесплатный в течение месяца. Вышестоящие власти уже подали апелляцию на действия мэра в административный суд региона.

Концерт в табачном магазине

К 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова во Владикавказе планируют воссоздать дом его основателя. Первая бригада строителей, которая будет заниматься инъектированием стен и фундамента, уже выехала из Москвы , во Владикавказе таких специалистов нет, сообщил «Известиям» директор театра Кирилл Крок.

Приблизительную стоимость реконструкции он оценил в 200 млн рублей. Меценаты пожертвовали театру около 60 млн рублей. С помощью краудфандинга вахтанговцы собрали около 2 млн рублей. Но в основном театр надеется на свои средства, сообщил Кирилл Крок.

Топ культуры Академический русский театр им. Е. Вахтангова во Владикавказе Фото: commons.wikimedia.org

Главный художник Максим Обрезков уже придумал пространство музея. На втором этаже воссоздадут мемориальные покои семьи Вахтанговых — гостиную, рабочий кабинет отца, спальни. Так как не сохранилось подлинных фотографий дома внутри, реконструкцию интерьеров сделают, ориентируясь на подобные дома того периода. Мебель предоставит Национальный музей Северной Осетии — Алании. Будет также выставочное пространство — в театре имеется множество материалов, связанных с жизнью и творчеством Вахтангова.

На первом этаже, где был табачный магазин отца режиссера, организуют зал с маленькой сценой — там будут проходить творческие вечера, концерты, камерные спектакли.

Для всех своя

МХТ им. А.П. Чехова отпраздновал юбилей заслуженной артистки России Марины Брусникиной — актрисы, режиссера, худрука, педагога. Вечер прошел в закрытом формате, билеты не продавались, в зале и на сцене были только свои. Оказалось, что в своих у Марины Станиславовны почти вся культурная Москва. Театры вспоминали постановки, сделанные для них юбиляршей, музыканты импровизировали, поэты читали. Кстати, о поэзии. Кульминацией собрания стал видеосюжет, где мхатовские мэтры Николай Чиндяйкин, Галина и Евгений Киндиновы, Ирина Мирошниченко, Авангард Леонтьев читают произведения современных поэтов. В свою авторскую программу «Круг чтения» их привлекла Брусникина.

Топ культуры Режиссер Марина Брусникина Фото: ТАСС/Денис Тырин

«Известиям» виновница торжества сказала, что в своем возрасте чувствует себя гармонично, было бы здоровье, потому что есть конкретные дела.

— Есть театр «Практика» — хочется, чтобы он продолжал быть важной точкой на карте театральной Москвы, — поделилась Марина Брусникина. — Конечно, я бы хотела продолжать существовать и в Московском художественном театре, это абсолютно мой дом, моя семья. Еще я бы очень хотела выпустить мастерскую Брусникина — сейчас у ребят второй курс, чтобы они удачно распределились по театрам.

Юбилярша также назвала свой ближайший проект — это премьера в театре «Практика» «Несчастливая Москва» Евгении Некрасовой.

По разным адресам

Церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет одновременно в нескольких местах. Организаторы намерены сделать «главным приоритетом здоровье и безопасность всех участников». Чтобы обеспечить эффект личного присутствия, церемонию будут транслировать одновременно из нескольких локаций, в том числе из театра «Долби», где обычно проходит событие.

Вручение наград Американской киноакадемии планируется 25 апреля. Кто будет ведущим, пока неизвестно. Номинантов на премию объявят 15 марта.

Среди картин, претендующих на выход в финал, три фильма российских авторов. «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, повествующий о расстреле протестующих рабочих в Новочеркасске в 1962 году, выдвинут от России как лучший иностранный фильм. «Гунда» Виктора Косаковского (Норвегия, США) в шорт-листе как лучший полнометражный документальный фильм. В картине мир людей подан глазами животных, которые в конце концов попадают им на стол. Также в этой категории и в номинации «Лучшие визуальные эффекты» картина «Добро пожаловать в Чечню!», в центре ее проблемы секс-меньшинств (продюсер и оператор Аскольд Куров).

Топ культуры Кадр из фильма «Дорогие товарищи!» Фото: Дисней Студиос

Впервые в истории киноакадемия разрешила номинировать фильмы, которые не вышли в прокат, а сразу появились на стриминговых платформах. Однако все три картины российских авторов можно увидеть в кинотеатрах. Фильмы Кончаловского и Курова уже показывали, «Гунда» появится на экранах 15 апреля.

По мнению экспертов, наибольшие шансы выйти в номинацию и побороться за победу имеют «Дорогие товарищи!».

— Кончаловского знают в Голливуде, — рассказал «Известиям» член российского оскаровского комитета Владимир Котт. — Он много раз номинировался и так и не получил главную награду. Надеюсь, этот пробел академики восполнят.

Также режиссер отметил, что фильм Кончаловского предельно актуален и, кроме того, он черно-белый, а большинство академиков — звезды прошлого века, им понравится визуальная составляющая.

Истукан и «Шея»

В «Редакции Елены Шубиной» вышел новый роман лауреата «Ясной Поляны», четырежды финалиста «Нацбеста» Андрея Рубанова. «Человека из красного дерева» можно назвать авантюрным фэнтези. По сюжету в современной России среди обычных людей живут языческие храмовые истуканы — воплощения стихий, идей, ремесел. Они трудятся по специальности и воскрешают себе подобных. Главный герой — оживший деревянный покровитель плотников Антип Ильин — становится, по мысли писателя, образом идеального художника.

— В обществе есть запрос на новых интересных героев — необычных, железных или деревянных, неважно, — поделился с «Известиями» писатель. — Людям любопытно нечто новое. Мне приятно думать, что я этот запрос удовлетворяю. Сегодня ты придумал меч, или бомбу, или деревянного истукана, а завтра все заинтересовались и возбудились.

Топ культуры Писатель Андрей Рубанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По мнению Андрея Рубанова, противостояния язычества и христианства в его книге нет — эти два огромных духовных космоса соединяются и взаимно обогащают друг друга. Писатель уверен, что славянское язычество накопило такой духовный и интеллектуальный потенциал, что не могло просто так взять и исчезнуть в никуда.