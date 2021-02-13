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Предполагаемого убийцу учительницы в Воронеже заподозрили в расправе над семьей

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Задержанный по подозрению в убийстве учительницы одной из школ Воронежа может быть причастен к расправе над семейной парой в Луганске. Как сообщает РЕН ТВ 13 февраля, у подозреваемого нашли вещи, похищенные из дома убитых.

По данным телеканала, злоумышленники 25 января расправились с Мариной Ш. и Сергеем И., а затем подожгли их дом и скрылись.

Предполагаемые сообщники мужчины уже задержаны. Сам злоумышленник скрывался в Воронеже, где и был задержан по подозрению в убийстве учительницы.

Нападение на преподавателя произошло 2 февраля рядом с кафе на Московском проспекте. Обвиняемый несколько раз ударил 47-летнюю женщину ножом, от полученных ран она скончалась на месте. После этого мужчина похитил у жертвы мобильный телефон и сумку, а затем скрылся. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве, сопряженном с разбоем, и о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

31-летний подозреваемый был задержан 10 февраля. На следующий день следователи предъявили ему обвинение, также было направлено в суд ходатайство об аресте.

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