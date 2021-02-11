СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве учительницы в Воронеже

Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве 47-летней учительнице одной из школ Воронежа. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба регионального СК.

По словам следователей, в настоящее время с подозреваемым проводят следственные действия. В частности, проведена проверка показаний на месте совершения убийства, пишет сайт kp.ru. А также другие следственные и процессуальные действия. Следователь СК направил в суд ходатайство об аресте мужчины, отмечает телеканал «360».

31-летний подозреваемый был задержан в среду, 10 февраля, после чего его привезли в СК для допроса. Ранее была установлена личность мужчины.

Убийство произошло 2 февраля рядом с кафе на Московском проспекте. Обвиняемый напал на 47-летнюю учительницу и несколько раз ударил ее ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. После этого мужчина похитил у жертвы мобильный телефон и сумку, а затем скрылся. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве, сопряженном с разбоем, и о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей.