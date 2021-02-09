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Установлена личность предполагаемого убийцы учительницы в Воронеже

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В Воронеже следователи установили личность мужчины, причастного к убийству 47-летней учительницы одной из местных школ. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Благодаря действиям следователей удалось установить, что к убийству причастен 31-летний мужчина, пишет RT. Ему предъявили заочное обвинение и объявили в федеральный розыск. Остальная информация не разглашается в интересах следствия, пишет сайт kp.ru.

Убийство произошло 2 февраля недалеко от кафе на Московском проспекте. Тело учительницы было обнаружено с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о убийстве, сопряженном с разбоем, и о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Как пояснили в СК, нападавший ранил женщину ножом в голову, шею, грудь. От полученных травм она умерла на месте случившегося. Подозреваемый также похитил мобильный телефон и сумку с деньгами, принадлежавшие убитой.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяли следы обуви на месте убийства, допросили свидетелей. По изъятым следам биологического происхождения были назначены генетические экспертизы, отмечает телеканал «360». Расследование уголовного дела продолжается.

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