СК возбудил дело по факту убийства учительницы в Воронеже

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства учительницы в Воронеже. Об этом сообщается в среду, 3 февраля, на сайте регионального ведомства.

Убийство произошло вечером во вторник, 2 февраля, вблизи одного из кафе на Московском проспекте в Северном микрорайоне. Неизвестный напал на 47-летнюю женщину и несколько раз ударил ее ножом в область головы, шеи и грудной клетки. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте преступления, отмечает телеканал «360».

Как отмечает сайт kp.ru, в момент нападения женщина разговаривала со своей знакомой по телефону и успела сказать ей: «Меня убивают». Собеседница погибшей сразу позвонила в полицию. По данным издания, погибшая работала учительницей. У нее остались дочь и муж. Ее ученики несут на место убийства цветы.

На месте случившегося работали следователи-криминалисты, назначены судебные экспертизы. Представители СК опросили свидетелей. Удалось установить, что у женщины пропали сумка и телефон. Рассматривается версия, что преступник мог совершить убийство с целью ограбления.

Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Устанавливается личность нападавшего. Выясняются обстоятельства произошедшего, пишет Федеральное агентство новостей.

2 февраля сообщалось, что жителя Московской области обвинили в убийстве тещи в состоянии аффекта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.