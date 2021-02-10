Задержан обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже

Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже задержан. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России, распространенном 10 февраля.

«В рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено, в настоящее время он задержан и доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению», — говорится в сообщении.

Убийство произошло 2 февраля рядом с кафе на Московском проспекте. Обвиняемый напал на 47-летнюю учительницу и несколько раз ударил ее ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Также мужчина похитил у жертвы мобильный телефон и сумку с деньгами. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве, сопряженном с разбоем, и о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

8 февраля сообщалось, что следователям удалось установить, что к убийству причастен 31-летний мужчина. Ему предъявили заочное обвинение и объявили в федеральный розыск.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.