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В Крыму выдвинули встречные условия к США

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Соединенным Штатам прежде чем выдвигать какие-либо условия России, нужно освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в разных странах мира. Об этом 13 февраля заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

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«Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», – сказал Чегринец «РИА Новости».

Он отметил, что не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России. Чегринец подчеркнул, что в отношении США давно пора вводить более сильные контрсанкции.

12 февраля политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании СБ ООН сказал, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым территорией России и не отменят свои санкции против РФ, пока она не изменит свою политику в отношении Украины.

В тот же день депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал американские власти не вмешиваться во внутренние дела России.

В этот же день вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что Крым выработал стойкий иммунитет к западным санкциям, в том числе к ограничениям со стороны Соединенных Штатов.

В 2014 году по итогам референдума Крым вернулся в состав России. За его присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в строгом соответствии с международным правом. Украина итоги голосования не признала и строит планы по «возвращению» региона. Россия указывает, что референдум состоялся с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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