Депутат ГД прокомментировал условие США для отмены санкций против РФ

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в четверг, 11 февраля, прокомментировал условия, которые выдвинули США для отмены антироссийских санкций, и призвал американские власти не вмешиваться во внутренние дела России.

«А то, что касается санкций, так они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым — наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем», — приводит его слова «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что со своей стороны Россия никогда не признает Соединенные Штаты дружественным государством, пока они не перестанут вмешиваться во внутренние дела РФ.

«Все эти окрики из Вашингтона — это работа на публику. Мы сами разберемся с внутригосударственными вопросами и в чьих-то консультациях не нуждаемся», — подчеркнул Бальбек.

Ранее, в четверг, политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.

10 февраля министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)» для операций Североатлантического альянса по транспортировке войск, оборудования, грузов.

1 февраля сообщалось, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря. Учения были нацелены на обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.