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В Крыму заявили о выработанном иммунитете к санкциям США

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Крым выработал стойкий иммунитет к санкциям Запада, в том числе к ограничениям со стороны США. Об этом 12 февраля заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Крым давно идет своей дорогой. Власти США, делая заявления по Крыму, занимаются же очередным бумагомаранием. У Крыма выработался стойкий иммунитет на всю эта санкционную ерунду», — сказал он «РИА Новости».

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Таким образом Бобков отреагировал на слова политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера, который на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон не признает Крым территорией России и не планирует отменять санкции.

Бобков отметил, что в доводах Хантера нет ни слова правды о том, что на самом деле происходит на Украине. Также он добавил, что крымчане не воспринимают всерьез заявления Вашингтона.

«Рассчитаны эти заявления прежде всего на внутреннюю западную аудиторию, чтобы взращивать и подогревать там русофобские настроения и затем использовать в своих корыстных, в том числе геополитических интересах», — уточнил вице-спикер парламента Крыма.

В январе посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники не ослабят санкции против Москвы, введенные в связи с ситуацией вокруг Крыма. Он отметил, что вопрос о событиях на Украине остался приоритетным для администрации США.

В декабре 2020 года депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет счел постыдной позицию властей США, отказывающихся признавать Крым российским.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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