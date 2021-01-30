Посол США рассказал об отказе Вашингтона отменять санкции против России

Соединенные Штаты и их союзники не ослабят санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Об этом заявил в субботу, 30 января, посол США в РФ Джон Салливан.

По его словам, вопрос о действиях на Украине остался приоритетным для администрации США.

«Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона», — добавил высокопоставленный дипломат в эфире телеканал «Дождь».

Ранее в ходе беседы Салливан отметил отсутствие необходимости в перезагрузке отношений России и Соединенных Штатов. Вашингтон всегда считал, что нужно вести диалог с Россией, подчеркнул он.

В декабре 2020 года депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет счел постыдной позицию властей США, отказывающихся признавать Крым российским.

В октябре член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал Вашингтон и Киев забыть о том, что крымский регион когда-то был в составе Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году путем референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Украина, США и ряд западных стран отказались признавать итоги голосования и применили санкции в отношении Москвы.

Россия неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.