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В Крыму призвали США забыть о прошлой принадлежности Крыма Украине

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал США и Украину забыть о том, что крымский регион когда-то был в составе Украины.

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«США, как и Украине, пора <...> прекратить тиражировать пустые требования оставить полуостров. Крымчане всегда стремились быть частью России, поэтому крымский референдум прошел по справедливости», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Цекова, для Крыма исключено и чужеродно быть частью Украины. Более того, если США признают публично факт принадлежности Крыма Российской Федерации, это станет «хорошим примером» справедливого решения территориальных вопросов и вопросов самоопределения, подчеркнул сенатор.

Накануне на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Гилмор призвал Россию уйти из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей и начать налаживать добрососедские отношения с Украиной, сообщает украинское информационное агентство «Укринформ».

В одном из ранних заявлений он также говорил, что США не признают законным возвращение Крыма в состав России.

Крым вернулся в состав России в 2014 году путем референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это Украина, США и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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